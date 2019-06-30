Динамо не сумело приобрести нападающего Олимпика

Новости спорта: Сегодня "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Австрию.

По сообщению Dynamomania, киевляне вынуждены были отказаться от форварда Олимпика Матара Дийе, который находился на просмотре в Динамо. Игрок сумел произвести хорошее впечатление на тренерский штаб во время контрольного матча с Полесьем, но условия выставленные владельцами прав на игрока не устроили Динамо.

Таким образом, Матар продолжит выступления за Олимпик, в котором играет с минувшей зимы и успел отличиться семь раз в тринадцати матчах УПЛ.

Отметим, что первым трансфером Динамо летом стал Александр Караваев