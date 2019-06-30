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Динамо не сумело приобрести нападающего Олимпика

Динамо не сумело приобрести нападающего Олимпика
14:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Сегодня "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Австрию.

По сообщению Dynamomania, киевляне вынуждены были отказаться от форварда Олимпика Матара Дийе, который находился на просмотре в Динамо. Игрок сумел произвести хорошее впечатление на тренерский штаб во время контрольного матча с Полесьем, но условия выставленные владельцами прав на игрока не устроили Динамо.

Таким образом, Матар продолжит выступления за Олимпик, в котором играет с минувшей зимы и успел отличиться семь раз в тринадцати матчах УПЛ.

Состав Динамо на австрийский сбор

Отметим, что первым трансфером Динамо летом стал Александр Караваев

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Матар Дийе.
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