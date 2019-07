Реал официально продал Ковачича в Челси

Мадриский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Матео Ковачича в лондонский «Челси». 25-летний хорватский футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на 5 лет.

«Клуб хочет поблагодарить Ковачича за годы работы, за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение. Желаем удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-служба «Реала».

.@Mateo_Kova23 is here to stay!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 июля 2019 г.