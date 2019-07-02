ПСЖ осуществил первый летний трансфер

ПСЖ объявил о подписании 5-летнего контракта с полузащитником Севильи Пабло Сарабией, сообщает официальный твиттер французского клуба. Детали перехода пока не разглашаются.
Ранее была информация, что с 1 июля клаусула 27-летнего футболиста составит 40 миллионов евро.
До Севильи воспитанник Реала 5 лет выступал в составе Хетафе. К команде из Андалусии Сарабия присоединился в 2016 году.
@Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 июля 2019 г.
Interview et photos à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8
В минувшем сезоне Сарабия сыграл 52 матча за Севилью, отметившись 23 голами и 17 результативными передачами.
ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу 1, но неудачно выступил в обоих внутренних кубковых турнирах, а также на стадии 1/8 финала вылетел от Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.