ПСЖ осуществил первый летний трансфер

Новости спорта: Испанец Пабло Сарабия продолжит карьеру в составе чемпиона Франции.

ПСЖ объявил о подписании 5-летнего контракта с полузащитником Севильи Пабло Сарабией, сообщает официальный твиттер французского клуба. Детали перехода пока не разглашаются.

Ранее была информация, что с 1 июля клаусула 27-летнего футболиста составит 40 миллионов евро.

До Севильи воспитанник Реала 5 лет выступал в составе Хетафе. К команде из Андалусии Сарабия присоединился в 2016 году.

В минувшем сезоне Сарабия сыграл 52 матча за Севилью, отметившись 23 голами и 17 результативными передачами.

ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу 1, но неудачно выступил в обоих внутренних кубковых турнирах, а также на стадии 1/8 финала вылетел от Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.