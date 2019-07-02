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ПСЖ осуществил первый летний трансфер
11:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Испанец Пабло Сарабия продолжит карьеру в составе чемпиона Франции.

ПСЖ объявил о подписании 5-летнего контракта с полузащитником Севильи Пабло Сарабией, сообщает официальный твиттер французского клуба. Детали перехода пока не разглашаются.

Ранее была информация, что с 1 июля клаусула 27-летнего футболиста составит 40 миллионов евро.

До Севильи воспитанник Реала 5 лет выступал в составе Хетафе. К команде из Андалусии Сарабия присоединился в 2016 году.

В минувшем сезоне Сарабия сыграл 52 матча за Севилью, отметившись 23 голами и 17 результативными передачами.

ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу 1, но неудачно выступил в обоих внутренних кубковых турнирах, а также на стадии 1/8 финала вылетел от Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Пабло Сарабия.
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