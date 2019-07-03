Скачать
Среда, 03.07.2019
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

Александрия обыграла немецкий Дуйсбург в Нидерландах (Видео)

Александрия обыграла немецкий Дуйсбург в Нидерландах (Видео)
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболисты “Александрии” победили “Дуйсбург” в контрольном матче.

Футболисты “Александрии” провели четвертый из пяти запланированных контрольных поединков на тренировочном сборе в Нидерландах.

Контрольный поединок "Александрия" - "Дуйсбург" (Германия) состоялся 2 июля и завершился со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Александрия”.

Голами у александрийцев отличились Кирилл Прокопчук (на 84 минуте) и Дмитрий Шастал (86).

Видео лучших моментов матча:

Пляжный футбол: Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2019

В рамках учебно-тренировочного сбора в Нидерландах подопечные Владимира Шарана должны провести еще один, заключительный, контрольный поединок. Спарринг с бельгийским “Стандардом” состоится в субботу, 6 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
03 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
04 Защитник Динамо перешел в Карпаты
05 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь