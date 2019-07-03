Александрия обыграла немецкий Дуйсбург в Нидерландах (Видео)

Новости спорта: Футболисты “Александрии” победили “Дуйсбург” в контрольном матче.

Футболисты “Александрии” провели четвертый из пяти запланированных контрольных поединков на тренировочном сборе в Нидерландах.

Контрольный поединок "Александрия" - "Дуйсбург" (Германия) состоялся 2 июля и завершился со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Александрия”.

Голами у александрийцев отличились Кирилл Прокопчук (на 84 минуте) и Дмитрий Шастал (86).

Видео лучших моментов матча:

В рамках учебно-тренировочного сбора в Нидерландах подопечные Владимира Шарана должны провести еще один, заключительный, контрольный поединок. Спарринг с бельгийским “Стандардом” состоится в субботу, 6 июля.