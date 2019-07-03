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Мариуполь провел второй спарринг в Турции

Мариуполь провел второй спарринг в Турции
11:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболисты “Мариуполя” вничью сыграли со “Шкупи” в контрольном поединке.

Футболисты азовского клуба “Мариуполь” провели второй спарринг на сборе в Картепе (Турция).

Товарищеский поединок “Мариуполь” - “Шкупи” (Македония) состоялся 2 июля на стадионе имени Ататюрка в городке Хендек и завершился со счетом 2:2. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Мариуполь”.

Голами отметились: Яворский (3), Чех (39) - Юсуфи (18), Ллиевски (59).

Главный тренер азовцев Александр Бабич в комментарии после матча отметил, что команде не удалось реализовать некоторые моменты, особенно в конце игры.

“Провели второй спарринг на сборе. Сыграли двумя составами по тайму. Создали достаточное количество опасных моментов у ворот соперника, но одержать победу не удалось. Надо было реализовывать свои моменты.

Первый спарринг с "Бананцем" провели на эмоциях, наверное, был более лучшим. Сейчас у футболистов уже накопилась усталость. Плюс мы проводим сбор в горах. А тут пришлось спуститься “на землю” и погодные условия (жара) не могли не сказаться. По движению футболистов было видно, что мобильности ребятам не хватало.

Радует, что мы до конца играли в свой футбол, не отходили от своего стиля, пытаясь комбинировать, контролировать мяч и создавать моменты. Считаю, в конце матча должны были вырывать победу”, - отметил Бабич.

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Напомним, что первым соперником футболистов азовского клуба был “Бананц” из Армении. Поединок состоялся 29 июня и закончился со счетом 2:0 в пользу азовцев. Всего мариупольцы планируют провести 6 спаррингов в Турции.

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Турция, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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