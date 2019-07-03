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Дарио Срна: Помогу Шахтеру в будущем завоевать трофеи

Дарио Срна: Помогу Шахтеру в будущем завоевать трофеи
14:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Специалист прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб.

37-летний хорватский экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился впечатлениями о возращении в донецкий клуб.

«Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность вернуться в клуб.

Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы так же усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе, и я очень счастлив», — написал Срна в Instagram.

Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

 
 
 
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Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы также усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе и я очень счастлив!

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

Ранее сообщалось, что Срна станет амбассадором «Шахтера». В качестве игрока Дарио выступал в составе «оранжево-черных» с 2003-го по 2018-й годы.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Дарио Срна, Новости футбола.
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