Скачать
Среда, 03.07.2019
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Барселона может провернуть грандиозный обмен с ПСЖ

Барселона может провернуть грандиозный обмен с ПСЖ
18:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Филипе Коутиньо отправится в Париж, если Барселона подпишет Неймара.

Как сообщает ESPN, руководство Барселоны знает о заинтересованности ПСЖ в их полузащитника Филиппе Коутиньо.

Таким образом, руководство каталонского клуба попытается приобрести форварда парижан Неймара с помощью обмена на Коутиньо с доплатой.

"ПСЖ хочет Коутиньо и какое-то время раздумывает над его приобретением", — приводит слова источника близкого к Барселоне ESPN. - "Мы знаем, что они консультировались с его агентами. Он тот игрок, который им интересен".

ПСЖ осуществил первый летний трансфер

Сообщается, что даже в случае обмена на Коутиньо, ПСЖ потребует от Барселоны порядка 200 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
03 Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян
04 Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
05 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь