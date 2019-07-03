Барселона может провернуть грандиозный обмен с ПСЖ

Новости спорта: Филипе Коутиньо отправится в Париж, если Барселона подпишет Неймара.

Как сообщает ESPN, руководство Барселоны знает о заинтересованности ПСЖ в их полузащитника Филиппе Коутиньо.

Таким образом, руководство каталонского клуба попытается приобрести форварда парижан Неймара с помощью обмена на Коутиньо с доплатой.

"ПСЖ хочет Коутиньо и какое-то время раздумывает над его приобретением", — приводит слова источника близкого к Барселоне ESPN. - "Мы знаем, что они консультировались с его агентами. Он тот игрок, который им интересен".

Сообщается, что даже в случае обмена на Коутиньо, ПСЖ потребует от Барселоны порядка 200 млн евро.