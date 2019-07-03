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Атлетико объявил о трансфере Эктора Эрреры

Атлетико объявил о трансфере Эктора Эрреры
19:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер ФК Атлетико

Новости спорта: Полузащитник Порту Эктор Эррера продолжит карьеру в Мадриде.

Мексиканский хавбек Эктор Эррера завтра подпишет трехлетний контракт с Атлетико, сообщил официальный сайт "матрасников". Стоимость сделки не разглашается.

В Атлетико Эррера будет призван восполнить потерю Родри, который сегодня выплатил свою клаусулу в 70 млн евро, чтобы перейти в Манчестер Сити.

29-летний Эррера с 2011 по 2013 год выступал в Мексике за Пачуку, а затем стал игроком Порту.

Атлетико объявил о продаже Родри в Манчестер Сити

За шесть сезонов с "драконами" он выиграл один чемпионат Португалии и два Суперкубка страны. На его счету 245 матчей и 35 голов за "бело-синих".

Это уже второй трансфер из Порту в Атлетико этим летом. Ранее "матрасником" стал защитник Фелипе.

 

 

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