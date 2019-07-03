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Среда, 03.07.2019
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Атлетико объявил о продаже Родри в Манчестер Сити

Атлетико объявил о продаже Родри в Манчестер Сити
18:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Родриго Эрнандес переходит в "Манчестер Сити".

"Атлетико" на своём официальном сайте объявил о продаже полузащитника Родриго Эрнандеса в "Манчестер Сити" за € 70 млн.

"Ла Лига в среду сообщила „Атлетико“, что доверенное лицо Родриго Эрнандеса и представители „Манчестер Сити“ появились в штаб-квартире организации, чтобы активировать клаусулу игрока. „Манчестер Сити“ заплатил сумму отступных от имени футболиста. Таким образом, игрок в одностороннем порядке расторгнул трудовой договор, который связывал его с нашим клубом до 30 июня 2023 года", — сказано в заявлении "Атлетико".

Родри выплатил Атлетико €70 млн ради перехода в Манчестер Сити

В сезоне-2018/19 Родри провёл в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Кроме того на его счету восемь матчей в Лиге чемпионов и четыре в Кубке Испании.

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ФК Манчестер Сити, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Родриго Эрнандес.
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