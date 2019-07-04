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Виллиан не сыграет в финале Кубка Америки-2019

Виллиан не сыграет в финале Кубка Америки-2019
19:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Травма, полученная Виллианом в полуфинале Кубка Америки, оказалась серьезнее, чем казалось.

Сборной Бразилии в финале Копа Америка придется обойтись без Виллиана — сообщает AS.

Атакующий полузащитник Челси, вызванный в сборную из-за травмы Неймара, получил повреждение подколенного сухожилия в полуфинале против Аргентины, в котором он вышел на замену во втором тайме, но доиграл до финального свистка. Однако обследование показало, что в финале он "пентакампеонам" не поможет.

Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина

В финале 7 июля в Рио-де-Жанейро на легендарной Маракане Бразилия сыграет против сборной Перу, неожиданно выбившей в полуфинале команду Чили — действующего чемпиона Южной Америки.

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Сборная Бразилии, Виллиан, Футбол, Кубок Америки-2019.
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