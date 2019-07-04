Виллиан не сыграет в финале Кубка Америки-2019

Новости спорта: Травма, полученная Виллианом в полуфинале Кубка Америки, оказалась серьезнее, чем казалось.

Сборной Бразилии в финале Копа Америка придется обойтись без Виллиана — сообщает AS.

Атакующий полузащитник Челси, вызванный в сборную из-за травмы Неймара, получил повреждение подколенного сухожилия в полуфинале против Аргентины, в котором он вышел на замену во втором тайме, но доиграл до финального свистка. Однако обследование показало, что в финале он "пентакампеонам" не поможет.

В финале 7 июля в Рио-де-Жанейро на легендарной Маракане Бразилия сыграет против сборной Перу, неожиданно выбившей в полуфинале команду Чили — действующего чемпиона Южной Америки.