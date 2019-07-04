Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче

Новости спорта: Динамо проведет спарринг с Ботошани.

В рамках тренировочного сбора Динамо проведет пять товарищеских матчей, первый из них состоится 4 июля против румынского Ботошани.

В поединке за киевлян дебютировали два новичка - полузащитники Александр Караваев и Мохаммед Кадири, которые вышли в стартовом составе.

Матч Динамо - Ботошани начался в 19:00 по киевскому времени.

Стартовый состав Динамо: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Мохаммед Кадири, Александр Караваев, Фран Соль.