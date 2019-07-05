Буффон прокомментировал свое возвращение в Ювентус

Новости спорта: Джанлуиджи Буффон прокомментировал возвращение в туринский "Ювентус"

Знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал возвращение в туринский «Ювентус».

«Под конец своей карьеры мне удалось поиграть с Неймаром и Мбаппе в «Пари Сен-Жермен», теперь моим одноклубником будет Роналду. Я думаю, что для игроков с моим опытом и с моей историей это великолепный подарок, чтобы завершить карьеру таким образом», — приводит слова Буффона Goal.com.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.