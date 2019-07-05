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Пятница, 05.07.2019
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Лидер Вест Хэма в ближайшее время покинет клуб

Лидер Вест Хэма в ближайшее время покинет клуб
09:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Ожидается, что лондонцы продадут своего лидера за 22.5 млн фунтов.

Ранее «молотобойцы» отказались продавать Марко за 20 млн фунтов.

Как отмечает Sky Sports, «Вест Хэм» готов продать Арнаутовича, поскольку все в клубе недовольны поведением футболиста.

В минувшем сезоне Арнаутович провел за «Вест Хэм» 30 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Марко Арнаутович.
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