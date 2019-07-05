Лидер Вест Хэма в ближайшее время покинет клуб

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Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Ожидается, что лондонцы продадут своего лидера за 22.5 млн фунтов.

Ранее «молотобойцы» отказались продавать Марко за 20 млн фунтов.

Как отмечает Sky Sports, «Вест Хэм» готов продать Арнаутовича, поскольку все в клубе недовольны поведением футболиста.

В минувшем сезоне Арнаутович провел за «Вест Хэм» 30 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2023-го года.