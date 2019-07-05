Шахтер не сумел обыграть Юрдинген (Видео)

Новости спорта: Донецкий Шахтер не сумел переиграть немецкий Юрдинген в рамках сборов в Австрии.

За "оранжево-черных" забил аргентинец Густаво Бланко-Лещук в середине второго тайма, однако гости смогли реабилитироваться усилиями Байстера.

Шахтер - Юрдинген 1:1

Голы: Бланко Лещук, 63 – Байстер, 81.

Густаво Бланко Лещук отметил свое возвращение в клуб забитым мячом в матче #ШахтерЮрдинген. pic.twitter.com/4UhN2DPM6c — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 июля 2019 г.

Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) – Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35) – Танковский – Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете – Сикан (Бланко Лещук, 33).

Отметим, что "горняки" также проведут контрольной матч против Копенгагена. Игра стартует в 18:00 по Киеву.