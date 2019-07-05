Шахтер не сумел обыграть Юрдинген (Видео)

За "оранжево-черных" забил аргентинец Густаво Бланко-Лещук в середине второго тайма, однако гости смогли реабилитироваться усилиями Байстера.
Шахтер - Юрдинген 1:1
Голы: Бланко Лещук, 63 – Байстер, 81.
Густаво Бланко Лещук отметил свое возвращение в клуб забитым мячом в матче #ШахтерЮрдинген. pic.twitter.com/4UhN2DPM6c
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 июля 2019 г.
Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) – Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35) – Танковский – Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете – Сикан (Бланко Лещук, 33).
Отметим, что "горняки" также проведут контрольной матч против Копенгагена. Игра стартует в 18:00 по Киеву.