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Пятница, 05.07.2019
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Шахтер не сумел обыграть Юрдинген (Видео)

Шахтер не сумел обыграть Юрдинген (Видео)
15:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Донецкий Шахтер не сумел переиграть немецкий Юрдинген в рамках сборов в Австрии.

За "оранжево-черных" забил аргентинец Густаво Бланко-Лещук в середине второго тайма, однако гости смогли реабилитироваться усилиями Байстера.

Шахтер - Юрдинген 1:1

Голы: Бланко Лещук, 63 – Байстер, 81.

Шахтер заинтересован в полузащитнике Порту

Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) – Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35) – Танковский – Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете – Сикан (Бланко Лещук, 33).

Отметим, что "горняки" также проведут контрольной матч против Копенгагена. Игра стартует в 18:00 по Киеву.

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