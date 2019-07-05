Шахтер заинтересован в полузащитнике Порту

Новости спорта: Шахтер проявляет интерес к нигерийскому опорнику "Драконов".

Шахтер интересуется полузащитником Порту Микелем Агу, сообщает Record.pt.

По информации источника, руководство донецкого клуба уже контактировало с Порту относительно трансфера 26-летнего нигерийца.

Микель Агу находится в системе Порту с 2012 года, но за все время отыграл в основной команде лишь 2 матча. Преимущественно нигериец сдавался в аренды Брюгге, Бурсаспору и Сетубалу, а также выступал за вторую команду Порту.

Прошлый сезон Агу провел в Сетубале, за который отыграл 22 поединка, а также забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Опорник помог своей команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Португалии — Сетубал финишировал на 13 позиции.

Нынешний тренер Шахтера Луиш Каштру работал с Агу во второй команде Порту, поэтому может быть хорошо знаком с его игровыми возможностями.

На позиции опорного полузащитника у Шахтера есть Алан Патрик, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тарас Степаненко и Максим Малышев, также на этой позиции может сыграть Майкон.

Сейчас Шахтер проводит предсезонную подготовку в Австрии, а официально новый сезон для него стартует 28 июля, когда в Одессе Горняки разыграют с Динамо Суперкубок Украины.