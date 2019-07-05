Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Шахтер заинтересован в полузащитнике Порту

Шахтер заинтересован в полузащитнике Порту
12:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Шахтер проявляет интерес к нигерийскому опорнику "Драконов".

Шахтер интересуется полузащитником Порту Микелем Агу, сообщает Record.pt.

По информации источника, руководство донецкого клуба уже контактировало с Порту относительно трансфера 26-летнего нигерийца.

Микель Агу находится в системе Порту с 2012 года, но за все время отыграл в основной команде лишь 2 матча. Преимущественно нигериец сдавался в аренды Брюгге, Бурсаспору и Сетубалу, а также выступал за вторую команду Порту.

Прошлый сезон Агу провел в Сетубале, за который отыграл 22 поединка, а также забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Опорник помог своей команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Португалии — Сетубал финишировал на 13 позиции.

Нынешний тренер Шахтера Луиш Каштру работал с Агу во второй команде Порту, поэтому может быть хорошо знаком с его игровыми возможностями.

На позиции опорного полузащитника у Шахтера есть Алан Патрик, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тарас Степаненко и Максим Малышев, также на этой позиции может сыграть Майкон.

Сейчас Шахтер проводит предсезонную подготовку в Австрии, а официально новый сезон для него стартует 28 июля, когда в Одессе Горняки разыграют с Динамо Суперкубок Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Порту, Футбол, Новости футбола, Микел Агу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
03 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
04 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
05 Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь