Динамо - Ваккер: состав киевлян на контрольный матч

В австрийском городке Имст киевское Динамо проведет спарринг с Ваккером из города Инсбрук. Стали известен стартовый состав киевлян на данный поединок.
С первых минут место в рамке займет 17-летний Руслан Нещерет, а летний новичок команды Мохаммед Кадири на этот раз сыграет на позиции опорного полузащитника.
Стартовый состав Динамо: Нещерет — Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов — Кадири, Шепелев, Гармаш — Караваев, Соль, Вербич.
Запасные: Кучерук (ВР), Миколенко, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.