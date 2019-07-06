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Каштру: Шахтер играет эффективно

Каштру: Шахтер играет эффективно
12:38 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о победе над "Копенгагеном" и восстановлении после двух поединков.

– Мистер, какой матч дня удался больше?

– Был очень хороший первый тайм. Команда выглядела стабильно, атаковала и создала немало голевых моментов. На сборах результат к перерыву, конечно, о многом не говорит, но он отражает происходившее на поле. Мы вели 2:1, хотя могли вести и со счетом 4:0. Выполнили огромный объем работы в атаке – много игроков находилось в зоне завершения. Я доволен матчем.

– Несколько футболистов поучаствовали в обеих встречах. Сильная нагрузка для ребят?

– Те, кто провел меньше времени днем, вышли на замену и добавили несколько минут. Никаких рисков получить травму не было, а для нас самое важное, чтобы все закончили поединки без повреждений и завтра могли тренироваться. Нам это удалось. Принципы в атаке и обороне, которые мы отрабатываем, сейчас больше проявляются в игре. Ребята отдаются работе и доказывают это в матчах, что придает мне уверенности в будущем.

Шахтер - Копенгаген: видеообзор матча 05.07.2019

– Нравится ли вам, как подопечные воспринимают новую схему?

– Да. Мы играем эффективно, постоянно создаем моменты, много футболистов в зоне завершения – все это позволяет мне быть довольным. Что касается обороны, то командная динамика также на хорошем уровне. Хотя при этом допустили пару ошибок, которые привели к голам и утром, и вечером. Они индивидуальные, а не коллективные, но все равно мы сохраняем уверенность в действиях. И я думаю, что пошагово мы достигнем своих целей.

– Жуниор Мораес, пропустивший игру с софийским ЦСКА на первом сборе, сегодня оформил дубль. Как оцените его физическое состояние?

– Он вернулся к тренировкам абсолютно уверенным. Мораес – нападающий, он живет забитыми голами. И для него очень важно приобретать уверенность таким образом. К тому же порой люди замечают лишь то, что игрок делает в атаке, а Жуниор прекрасно показывает себя и при обороне: его круг функций не ограничен нападением. В целом в нашей команде хороший баланс между атакой и обороной, и это делает меня счастливым.

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– Какой распорядок у "Шахтера" завтра?

– Нам нужно и отдыхать. Тренировка будет, но для ребят это день восстановления. Именно восстановиться – самое сложное в футболе, и мы постараемся это сделать. Но ни в коем случае нельзя восстанавливаться изолированно, все равно должны быть занятия. Важно отработать те вещи, которые ребята смогут привнести в игру. Завтра мы это сделаем. В понедельник у нас также два матча. Еще один сложный день, и игроки должны быть готовы.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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