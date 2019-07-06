ПСЖ предложил Неймара Реалу

Новости спорта: Неймар не нужен "королевскому клубу" на данный момент.

Отношения между ПСЖ и Барселоной настолько плохие, что парижане дважды предлагали Реалу купить Неймара, утверждает Marca.

Мадридцы на данный момент не заинтересованы в покупке бразильца.

ПСЖ недоволен поведением Барселоны, которая два года назад пыталась переманить Марко Верратти, а также подталкивала к отъезду из Парижа Адриена Рабио.

Если Неймар все-таки вернется в Барселону, в обратную сторону может последовать один из игроков каталонцев. На данный момент наиболее вероятным выглядит переход Филиппе Коутиньо.