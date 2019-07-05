Реал Сосьедад арендовал у Реала Эдегора

Новости спорта: "Бело-синие" арендовали хавбека мадридского Реала Мартина Эдегора.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор перешел в Реал Сосьедад, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Норвежский хавбек присоединился к "королевским" на правах годичной аренды.

Эдегор перешел в Реал Мадрид в январе 2015-го, но закрепиться в составе "сливочных" не сумел. В прошлом сезоне 20-летний игрок выступал на правах аренды в Витессе, где провел 39 поединков, забив 11 голов и совершив 12 ассистов.