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Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019

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Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
19:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира.

Завершился финальный матч женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе. Победу в игре со счётом 2:0 одержали американки.

Первый мяч в матче был забит на 61-й минуте. Автором результативного удара стала Меган Рапино, реализовавшая пенальти. На 69-й минуте американкам удалось закрепить своё преимущество благодаря голу Роуз Лавелль. В оставшееся время зрители больше не увидели забитых мячей.

США — Нидерланды — 2:0

Голы: Рапино, 61 (пенальти), Лавелль, 69.

Таким образом, сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом.

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Интересно, что финал стал первой игрой на турнире для команды США, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.

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Чемпионат мира, Сборная США, Новости спорта, ЧМ-2019, Альманах-2019.
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