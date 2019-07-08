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Хачериди близок к возвращению в Динамо

Хачериди близок к возвращению в Динамо
12:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Центральный защитник продолжит карьеру в киевском клубе.

31-летний украинский центральный защитник ПАОКа Евгений Хачериди близок к достижению соглашения с киевским «Динамо».

Хачериди уверен, что продолжит карьеру в украинском клубе и сможет восстановить игровые кондиции после неудачного сезона.

Контракт Хачериди принадлежал «Динамо» с 2007-го по 2018-й годы, после чего футболист перешел в ПАОК. В минувшем сезоне Евгений провел за ПАОК всего 11 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,75 миллиона. Его контракт с ПАОКом рассчитан до лета 2021-го года.

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ФК Динамо (Киев), Евгений Хачериди, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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