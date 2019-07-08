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Шахтер обыграл сербский Пролетер

Шахтер обыграл сербский Пролетер
15:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Шахтер провел очередной товарищеский матч на сборах в Австрии.

Команда Луиша Каштру обыграла сербский Пролетер со счетом 3:0.

В первом тайме команды не забивали. На 63-й минуте Богдан Бутко вывел Шахтер вперед, замкнув подачу Сиприано. Спустя шесть минут Алан Патрик удвоил преимущество Горняков. В концовке встречи забил Виктор Коваленко, реализовав пенальти.

Напомним, что сегодня вечером команда Каштру проведет еще один спарринг. Соперником Шахтера будет австрийский Вольфсбергер, начало матча в 19:00.

Ранее на втором сборе в Австрии Шахтер обыграл Копенгаген (2:1) и сыграл вничью с немецким Юрдингеном (1:1).

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Напомним, что новый сезон Шахтер откроет игрой за Суперкубок Украины — 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять Динамо.

Шахтер — Пролетер (Сербия) 3:0 (0:0)

Голы: Бутко (63), Патрик (69), Коваленко (82, с пен.)

Шахтер: Трубин (Пузанков, 73), Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Пихаленок (Танковский, 72), Фернандо (Додо, 64), Коваленко, Патрик, Соломон, Бланко-Лещук (Сикан, 60)

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ФК Шахтер, УПЛ, Спарринг, Новости футбола, ФК Пролетер.
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