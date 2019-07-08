Заря с разгромом уступила Осиеку

Футболисты луганского клуба “Заря” провели очередной товарищеский матч на сборе в Словении.
8 июля луганские футболисты провели спарринг с хорватским “Осиеком”, которому проиграли со счетом 1:4. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Заря”.
Голами в поединке “Заря” - “Осиек” отличились Егор Шалфеев (на 84-й мин) - Дуганджич (6, 18), Сполярич (8), Лёпа (36).
Очередной контрольный матч “Заря” проведет уже завтра, 9 июля. Соперником луганских футболистов станет польский клуб “Шлёнск”.
Учебно-тренировочный сбор луганчан в Словении продлится до 12 июля.