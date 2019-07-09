Клопп - о победе сборной Бразилии на Копа Америка

Новости спорта: Юрген Клопп прокомментировал победу Бразилии в Кубке Америки.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных на Кубке Америки.

Наставник рассказал, что Алисон Бекер и Роберто Фирмино присылали ему видео и голосовые сообщения.

"Мне прислали пару видео, голосовых сообщений и тому подобное. Они хорошо провели время. Последнее сообщение я получил утром в половине восьмого.

Им нужен отпуск, который, конечно, они заслуживают. Мне очень приятно видеть, как они снова празднуют. Это напомнило мне о нашем маленьком празднике четыре или пять недель назад. Это помогает им. Наверное, в прошлый раз, когда Бразилия побеждала в 2007 году, они были детьми", - цитирует Клоппа Mirror.

Напомним, что Бразилия в финале Кубка Америки обыграла Перу со счетом 3:1.