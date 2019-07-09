Завтра должны принять решение о расширении УПЛ и VAR

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в среду Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола примет решение о расширении УПЛ.
Сезон 2019/20 пройдет с 12 клубами, а с чемпионата 2020/21 должно произойти увеличение участников до 14 команд.
Однако главной задачей, по информации Цыганыка, является возвращение к формату с 16 командами и традиционной игрой в два круга с сезона 2021/22.
Завтра УАФ будет обсуждать эти вопросы и принимать решение.
Кроме того, должно быть принятое окончательное решение об использовании в УПЛ системы помощи арбитрам VAR.