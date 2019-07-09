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Завтра должны принять решение о расширении УПЛ и VAR

Завтра должны принять решение о расширении УПЛ и VAR
19:19 Сегодня Телеграф Циганик LIVE

Новости спорта: Вскоре должно состояться возвращение к 16 клубам.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в среду Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола примет решение о расширении УПЛ.

Сезон 2019/20 пройдет с 12 клубами, а с чемпионата 2020/21 должно произойти увеличение участников до 14 команд.

Однако главной задачей, по информации Цыганыка, является возвращение к формату с 16 командами и традиционной игрой в два круга с сезона 2021/22.

Завтра УАФ будет обсуждать эти вопросы и принимать решение.

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Кроме того, должно быть принятое окончательное решение об использовании в УПЛ системы помощи арбитрам VAR.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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