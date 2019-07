Поцелуй чемпионки: футболистка сборной США поцеловала свою девушку на трибуне

Большой резонанс вызвал в социальных сетях поступок футболистки сборной США Келли О’Хары после окончания финального матча чемпионата мира.

После продолжительного празднования на поле О’Хара побежала к трибуне, где находилась её девушка. Футболистка поцеловала свою возлюбленную, и их фотография стала вирусной. О’Хара никогда ранее не говорила о своей ориентации и не совершала каминг-аута.

В неудобном положении после инцидента оказались сторонники президента США Дональда Трампа. Перед поцелуем со своей девушкой О’Хара вытащила флаг страны из-под ног Меган Рапино, которая случайно на него наступила, а ранее неоднократно выступала против главы государства. Представители республиканской партии обвинили Рапино в антиамериканских действиях, а О’Хару, наоборот, начали восхвалять, не зная о её ориентации.

Billie Jean King was the first female athlete to admit to being gay, but only after being outed in a 1981 lawsuit. It hurt her image. Yesterday, after winning the world cup, Kelley O’Hara—who wasn’t previously out—ran to the sideline & kissed her girlfriend. How far we’ve come. pic.twitter.com/E2Bl9gXuXS

— Jill Gutowitz (@jillboard) 8 июля 2019 г.