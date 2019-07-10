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Поцелуй чемпионки: футболистка сборной США поцеловала свою девушку на трибуне

Поцелуй чемпионки: футболистка сборной США поцеловала свою девушку на трибуне
17:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Футболистка сборной США поцеловала девушку на трибуне.

Большой резонанс вызвал в социальных сетях поступок футболистки сборной США Келли О’Хары после окончания финального матча чемпионата мира.

После продолжительного празднования на поле О’Хара побежала к трибуне, где находилась её девушка. Футболистка поцеловала свою возлюбленную, и их фотография стала вирусной. О’Хара никогда ранее не говорила о своей ориентации и не совершала каминг-аута.

В неудобном положении после инцидента оказались сторонники президента США Дональда Трампа. Перед поцелуем со своей девушкой О’Хара вытащила флаг страны из-под ног Меган Рапино, которая случайно на него наступила, а ранее неоднократно выступала против главы государства. Представители республиканской партии обвинили Рапино в антиамериканских действиях, а О’Хару, наоборот, начали восхвалять, не зная о её ориентации.

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Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счётом 2:0. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.

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Чемпионат мира, Сборная США, Келли О’Хара.
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