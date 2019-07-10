Коноплянка отсутствовал на предсезонной фотосессии Шальке

29-летний украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка не принимал участия в традиционной командной фотосессии перед новым сезоном.
Вероятно, Коноплянка покинет «Шальке» этим летом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за украинца €10 миллионов. Турецкий «Фенербахче» предлагает €3 миллиона.
Коноплянка защищает цвета «Шальке» с 2016-го года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Immer diese Fotos #S04 pic.twitter.com/Sl5Nv5PENG
— FC Schalke 04 (@s04) 10 июля 2019 г.
Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020-го года.