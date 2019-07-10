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Шальке повесил ценник на Коноплянку

Коноплянка отсутствовал на предсезонной фотосессии Шальке

Коноплянка отсутствовал на предсезонной фотосессии Шальке
21:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Евгений Коноплянка не участвовал в командной фотосессии Шальке.

29-летний украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка не принимал участия в традиционной командной фотосессии перед новым сезоном.

Вероятно, Коноплянка покинет «Шальке» этим летом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за украинца €10 миллионов. Турецкий «Фенербахче» предлагает €3 миллиона.

Коноплянка защищает цвета «Шальке» с 2016-го года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Шальке повесил ценник на Коноплянку

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020-го года.

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ФК Шальке 04, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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