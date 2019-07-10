Новичку Реала стало плохо во время презентации (Видео)

Новости спорта: Милитао стало плохо во время презентации в Реале, он покинул зал.

Сегодня «Реал» провел презентацию центрального защитника Эдера Милитао, который был приобретен за 50 млн евро у «Порту».

Однако во время пресс-конференции Милитао стало плохо, и он покинул зал:

Militao just didn't look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A — Euan McTear (@emctear) 10 июля 2019 г.

Напомним, мадридский «Реал» подписал защитника португальского «Порту» Эдера Милитао. 21-летний бразилец присоединится к «сливочным» после окончания сезона 2018/19. Контракт Милитао с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

По информации авторитетного портала transfermarkt.de, сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Летом 2018 года он перешел в «Порту» из «Сан-Паулу» за 7 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Эдер Милитао провел 34 матча за «Порту» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.