Новичку Реала стало плохо во время презентации (Видео)

Сегодня «Реал» провел презентацию центрального защитника Эдера Милитао, который был приобретен за 50 млн евро у «Порту».

Однако во время пресс-конференции Милитао стало плохо, и он покинул зал:

Militao just didn't look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A

— Euan McTear (@emctear) 10 июля 2019 г.