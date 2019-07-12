Игуаин может стать одноклубником Ярмоленко

Новости спорта: Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал в своих услугах английский Вест Хэм

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал в своих услугах английский Вест Хэм. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Вест Хэм очень заинтересован приобрести аргентинского форварда. Однако, руководство "хаммерс" желает арендовать нападающего с правом выкупа.

Изначально Вест Хэм интересовал форвард Сельты Макси Гомес, однако по нему не удалось договориться", - сообщает источник.

Вторую половину минувшего сезона Игуаин провел в аренде в лондонском Челси. За лондонцев форвард сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов.