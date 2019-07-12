Еще один украинский футболист переехал в Россию

Новости спорта: Украинский защитник Андрей Мищенко перешел в клуб российской ФНЛ СКА-Хабаровск.

Украинский защитник Андрей Мищенко перешел в клуб российской ФНЛ СКА-Хабаровск, сообщает официальный сайт хабаровчан.

28-летний футболист подписал однолетний контракт с российским клубом.

Ранее Мищенко выступал за различные клубы Украины, а также играл в чемпионате Израиля. Прошлый сезон провел в составе одесского Черноморца, вылетевшего в Первую лигу.

В рамках минувшего розыгрыша Премьер-лиги Мищенко сыграл в 13 матчах во всех турнирах за Черноморец, но результативными действиями не отличался.

СКА-Хабаровск вылетел из РФПЛ в ФНЛ в позапрошлом сезоне и в новом успел сыграть один матч, который проиграл Шиннику.