Рома подписала испанского голкипера

Новости спорта: Голкипер Пау Лопес продолжит карьеру в Риме.

Официальный сайт Ромы объявил о подписании контракта с голкипером Бетиса Пау Лопесом.

Отмечается, что 24-летний испанский футболист подписал с "джаллоросси" контракт сроком на пять лет, до 2024 года. "Вердибланкос" сумели выручить от продажи вратаря 23,5 миллиона евро.

"Это большой шаг вперед для меня в моей карьере. Я восхищен уверенностью, которую этот великий клуб проявил ко мне: я чувствую себя готовым принять этот захватывающий новый вызов", — сказал Лопес.

Ранее римляне презентовали свою новую выездную форму на сезон-2019/20.