Аталанта готова отдать уже €15 млн за Малиновского

Новости спорта: Игрок сборной Украины Руслан Малиновский вновь близок к переходу в Аталанту.

Итальянский клуб «Аталанта» продолжает попытки договориться с бельгийским «Генком» о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Итальянцы повысили свое предложение до €15 млн плюс бонусы. Деньги будут выплачены несколькими взносами.

Ранее предложение «Аталанты» за Малиновского составляло €13.7 млн.

26-летний украинец Руслан Малиновский помог «Генку» стать чемпионом Бельгии. Он отыграл 37 матчей турнира и забил 13 голов.

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский не отправится с командой на второй предсезонный сбор "Генка". Главный тренер бельгийского коллектива объяснил свое решение тем, что Малиновский намерен покинуть команду и брать его с собой "бесполезно".