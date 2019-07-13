Рейтинг клубов с самыми большими затратами на трансферы

Новости спорта: Барселона потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет.

Барселона за последние пять лет потратила наибольшую сумму на трансферы среди всех клубов Европы. Об этом сообщает Voetbal International.

Начиная с лета 2014 года, каталонский клуб отдал за игроков 1,08 млрд евро. При этом за последние 5 лет "сине-гранатовые" заработали на трансферах 627 млн евро.

Сразу трое игроков обошлись каталонцам дороже, чем в 100 млн евро - Усман Дембеле (125 млн), Филиппе Коутиньо (145 млн) и Антуан Гризманн (120 млн).

На втором месте расположился английский Манчестер Сити, который потратил за указанный период 996 млн евро и получил 280 млн евро. Третьим клубом по сумме трансферов стал Манчестер Юнайтед (потрачено 890 млн евро, получено - 275 млн).

Напомним,в пятницу, 12 июля, Барселона объявила о подписании контракта с французским форвардом Антуаном Гризманном.