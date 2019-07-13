Скрипник не захотел ехать в чемпионат России

Новости спорта: Специалист заявил, что имел хорошее предложение из России, но выбрал Зарю.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал про предложения, которые он получал помимо луганской команды. Об этом специалист рассказал в эфире программы Вацко Light.

"Я всегда мечтал поработать на родине - в Украине. Заря это не первый клуб который сделал мне предложение. До этого был разговор с руководством одного из середняков.

У меня было предложение от московского Локомотива, но я выбрал Зарю, ведь мне с этим жить. Я украинец и всем при возможности говорю об этом", - сказал Скрипник.

Напомним, на посту главного тренера Зари Виктор Скрипник заменил Юрия Вернидуба возглавляющего клуб на протяжении 8 лет. Прежним клубом Скрипника стал ФК Рига, с которым он выиграл чемпионат Латвии и кубок страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Скрипнику в Заре будет помогать известный болгарский специалист.