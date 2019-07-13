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Цитаишвили: Думаю, я готов играть в Премьер-лиге

Цитаишвили: Думаю, я готов играть в Премьер-лиге
15:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Молодой футболист с оптимизмом ожидает новый сезон.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал сборы команды и предстоящий сезон УПЛ. По словам 18-летнего игрока, он уже готов выступать на высшем уровне.

«Сейчас больше работаю с мячом. Акцент больше на упражнениях на удержание. Плюс, силовые упражнения, бег. Думаю, я готов играть в Премьер-лиге», — цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

«Честно, когда прилетим в Киев, нужно будет немного от сборов отойти. Пока наша задача готовиться. А уже будем ближе к сезону думать, как и что».

Летом Цитаишвили вместе со сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира в Польше. На мировом первенстве полузащитник провел 5 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник дебютировал за Динамо в УПЛ и еврокубках. В составе киевлян Цитаишвили провел 6 матчей. В ноябре минувшего года он подписал новый контракт с клубом, сроком на 5 лет.

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В первом туре УПЛ киевляне сыграют с Карпатами на выезде. Базовая дата матча — 31 июля.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Новости спорта, Георгий Цитаишвили.
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