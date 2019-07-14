Гвардиола не взял главных конкурентов Зинченко на азиатский тур Ман Сити

Новости спорта: Чемпионы Англии Манчестер Сити объявили состав на предсезонный тур в Азии.

Чемпионы Англии Манчестер Сити объявили состав на предсезонный тур в Азии. В составе «горожан» 26 игроков.

Примечательно, что в Азию не едут конкуренты Александра Зинченко на позиции левого защитника Бенжамен Менди и Фабиан Делф. Последнего сватают в Эвертон.

Во время азиатского тура Манчестер Сити планирует провести четыре контрольных матча. Пока известны три соперника «горожан»: Вест Хэм - 17 июля, Китчен - 24 июля, Йокогама Ф. Маринос - 27 июля.

Напомним, ранее Зинченко со своей возлюбленной опубликовали снимок, сделанный на фоне знаменитой надписи Hollywood. Фото, которое покорило болельщиков.