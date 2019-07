Гвардиола не взял главных конкурентов Зинченко на азиатский тур Ман Сити

Чемпионы Англии Манчестер Сити объявили состав на предсезонный тур в Азии. В составе «горожан» 26 игроков.

Примечательно, что в Азию не едут конкуренты Александра Зинченко на позиции левого защитника Бенжамен Менди и Фабиан Делф. Последнего сватают в Эвертон.

Во время азиатского тура Манчестер Сити планирует провести четыре контрольных матча. Пока известны три соперника «горожан»: Вест Хэм - 17 июля, Китчен - 24 июля, Йокогама Ф. Маринос - 27 июля.

Find-out who's in the 26 heading to Asia today

#mancity https://t.co/RAwHf7X01S

— Manchester City (@ManCity) 13 июля 2019 г.