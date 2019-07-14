Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Коноплянка переходит в Фенербахче
Коноплянка переходит в Фенербахче
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Фанаты Атлетико поиздевались над Гризманном

Фанаты Атлетико поиздевались над Гризманном
10:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мадридские болельщики показали свое отношение к трансферу лидеру в Барселону.

Фанаты мадридского Атлетико продемонстрировали свое отношение к решению форварда Антуана Гризманна уйти в Барселону.

Табличка с фамилией Гризманна вблизи стадиона Ванда Метрополитано была изуродована фанатами. Ее испачкали грязью, неизвестными отходами, а также на выгравированную фамилию было нанесено множество наклеек с атрибутикой клуба

Напомним, 12 июля Гризманн стал игроком Барселоны и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Также Гризманн прокомментировал свой переход в Барселону.

Барселона уже устроила Гризманну мини-презентацию в магазине без зрителей, а на вечер назначена официальная презентация.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико намерено подать в суд на Барселону.

Этим летом фанаты Наполи сняли табличку, посвященную Сарри, после его назначения в Ювентус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушку-бойца UFC трясло от изнеможения на взвешивании (Видео)
02 Маркевич назвал будущее украинского футбола
03 Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
04 Синиша Михайлович борется с серьезной болезнью
05 Амир Хан надеется провести бой с Пакьяо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь