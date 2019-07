Фанаты Атлетико поиздевались над Гризманном

Фанаты мадридского Атлетико продемонстрировали свое отношение к решению форварда Антуана Гризманна уйти в Барселону.

Табличка с фамилией Гризманна вблизи стадиона Ванда Метрополитано была изуродована фанатами. Ее испачкали грязью, неизвестными отходами, а также на выгравированную фамилию было нанесено множество наклеек с атрибутикой клуба

Напомним, 12 июля Гризманн стал игроком Барселоны и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Также Гризманн прокомментировал свой переход в Барселону.

Si supieran los impresentables q van a destrozar las placas del paseo de las leyendas del Metropolitano, la carnaza que dan a sus rivales y como ensucian la imagen de la afición del Atleti...no lo harían, o sí porque no dan para más. Si no respetas tu Ha, no tienes futuro. pic.twitter.com/rTxw5omtcS