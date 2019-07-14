Фанаты Атлетико поиздевались над Гризманном

Новости спорта: Мадридские болельщики показали свое отношение к трансферу лидеру в Барселону.

Фанаты мадридского Атлетико продемонстрировали свое отношение к решению форварда Антуана Гризманна уйти в Барселону.

Табличка с фамилией Гризманна вблизи стадиона Ванда Метрополитано была изуродована фанатами. Ее испачкали грязью, неизвестными отходами, а также на выгравированную фамилию было нанесено множество наклеек с атрибутикой клуба

Напомним, 12 июля Гризманн стал игроком Барселоны и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Также Гризманн прокомментировал свой переход в Барселону.

Si supieran los impresentables q van a destrozar las placas del paseo de las leyendas del Metropolitano, la carnaza que dan a sus rivales y como ensucian la imagen de la afición del Atleti...no lo harían, o sí porque no dan para más. Si no respetas tu Ha, no tienes futuro. pic.twitter.com/rTxw5omtcS — M.M. TALAVERA (@Tala_Radio) 13 июля 2019 г.

Барселона уже устроила Гризманну мини-презентацию в магазине без зрителей, а на вечер назначена официальная презентация.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико намерено подать в суд на Барселону.

Этим летом фанаты Наполи сняли табличку, посвященную Сарри, после его назначения в Ювентус.