Ярмоленко отправился в Китай

Новости спорта: Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко могут встретиться в рамках Asia Trophy 2019.

Лондонский Вест Хэм вчера отправился в предсезонное турне в Китай. В составе делегации находится и украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко перед полетом передал привет болельщикам Молотобойцев:

«Увидимся в Китае, фаны Вест Хэма!»

В Китае у Вест Хэма запланировано два матча в рамках Asia Trophy 2019, в котором примут участие 4 английских клуба: Вест Хэм, Манчестер Сити, Ньюкасл и Вулверхэмптон.

В среду 17 июля в 15:30 по киевскому времени Молотобойцы встретятся в полуфинале с Манчестер Сити, где выступает еще один украинец Александр Зинченко, в Олимпийском спортивном центре в Нанкине. Еще через три дня, 20 июля, Вест Хэм проведет матч в Шанхае в зависимости от результатов полуфиналов с Ньюкаслом или Вулверхэмптоном.

После возвращения из Китая игрокам Вест Хэма предоставят пару дней отдыха, после чего команда сыграет контрольный матч с Фулхэмом 27 июля на стадионе Крэйвен Коттедж.

Затем команда Мануэля Пеллегрини вернется в Австрию, где недавно проводила сбор, чтобы сыграть товарищеский матч с берлинской Гертой 31 июля, а после этого опять вернется в Лондон.

3 августа у Вест Хэма традиционный товарищеский матч в рамках Betway Cup (под эгидой спонсора клуба) — в этом году лондонцы примут у себя на Лондон Стэдиум испанский клуб Атлетик Бильбао.

Сезон 2019/20 в английской Премьер-лиге Вест Хэм открывает на своем поле на Лондон Стэдиум в субботу 10 августа — в гости приезжает Манчестер Сити (еще одна потенциальная встреча Андрея Ярмоленко с Александром Зинченко).

Напомним, что несколько дней назад Андрей Ярмоленко сыграл впервые за 8 месяцев.

Андрей Ярмоленко не играл с октября прошлого года из-за тяжелой травмы ахилла. В июле он вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Лондонский клуб объявил, что со следующего сезона Ярмоленко будет выступать под седьмым номером после ухода Марко Арнаутовича.

До травмы Ярмоленко успел сыграть за Вест Хэм в прошлом сезоне 10 матчей, забив 2 гола и отдав единственную результативную передачу.