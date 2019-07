Ярмоленко отправился в Китай

Лондонский Вест Хэм вчера отправился в предсезонное турне в Китай. В составе делегации находится и украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко перед полетом передал привет болельщикам Молотобойцев:

«Увидимся в Китае, фаны Вест Хэма!»

We’re on our way! pic.twitter.com/PVSaPzHMGj