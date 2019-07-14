Хацкевич рассказал о восстановлении Цыганкова

Новости спорта: Виктор Цыганков весь сбор работал по индивидуальному плану.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич подвел итог тренировочного сбора в Австрии и рассказал о состоянии одного из лидеров команды Виктора Цыганкова.

Перед началом подготовки у Цыганкова обнаружили микротравму, из-за чего футболист на протяжении всего сбора занимался индивидуально.

"Конечно, как для самого Виктора, так и для нас, на этом сборе его не хватало. Потому что какой-то фундамент здесь все-равно закладывался. Но зная Виктора, ему достаточно и 10-12 дней, чтобы подготовиться к сезону.

Потому что есть разные типы футболистов. Я надеюсь, что он уже с 17 июля, когда команда уже приступит ко второй части подготовки, будет потихоньку работать в группе, и ту работу функциональную, которую нужно сделать, он все это реализует. У него будет такой момент, что даже где-то через игры он будет набирать свои лучшие кондиции", - цитирует Хацкевича официальный сайт киевлян.