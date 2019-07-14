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Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта

Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта
20:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский хавбек приехал в Милан.

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский прилетел в аэропорт Милана и прокомментировал возможный переход в Аталанту.

"Я счастлив, однако не могу пока раскрывать детали. Я собираюсь подписать соглашение, а после что-то говорить. Forza Atalanta (Вперед Аталанта, - прим. ред.)", - приводит слова 26-летнего украинца сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что между клубами уже идет обмен документами, а самому игроку осталось пройти медобследование. По некоторой информации, трансфер Малиновского обойдется итальянцам в 13,7 миллионов евро.

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Все по теме:

Серия А, Трансфер, Руслан Малиновский, ФК Аталаниа.
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