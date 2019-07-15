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Стали известны новые подробности перехода Гризманна в Барселону

Стали известны новые подробности перехода Гризманна в Барселону
08:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Переход Гризманна оказался для каталонцев сложным.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал, как клубу удалось преодолеть финансовые трудности во время покупки у Атлетико Антуана Гризманна.

Как оказалось, "сине-гранатовые" вынуждены были взять кредит в размере 35 миллионов евро.

"Переход Гризманна оказался для нас сложным. Нам пришлось взять кредит в 35 миллионов евро, который планируем выплатить в течение шести месяцев. Остальные 85 миллионов клуб получил от продаж", - цитирует Бартомеу AS.

Напомним, что Барселона объявила о подписании Гризманна 12 июля. Игрока представили в магазине без зрителей. Француз уже выбрал себе игровой номер и прокомментировал каково быть в одной команде с Месси.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн, Жозеп Бартомеу.
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