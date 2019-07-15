Стали известны новые подробности перехода Гризманна в Барселону

Новости спорта: Переход Гризманна оказался для каталонцев сложным.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал, как клубу удалось преодолеть финансовые трудности во время покупки у Атлетико Антуана Гризманна.

Как оказалось, "сине-гранатовые" вынуждены были взять кредит в размере 35 миллионов евро.

"Переход Гризманна оказался для нас сложным. Нам пришлось взять кредит в 35 миллионов евро, который планируем выплатить в течение шести месяцев. Остальные 85 миллионов клуб получил от продаж", - цитирует Бартомеу AS.

Напомним, что Барселона объявила о подписании Гризманна 12 июля. Игрока представили в магазине без зрителей. Француз уже выбрал себе игровой номер и прокомментировал каково быть в одной команде с Месси.