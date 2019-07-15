Шахтер и Динамо поборются за талантливого парагвайца

Новости спорта: Анхель Ромеро, которым интересовались "Динамо" и "Шахтер", стал свободным агентом.

Парагвайский вингер Анхель Ромеро, интерес к которому приписывали «Динамо» и «Шахтеру», стал свободным агентом по окончании контракта с «Коринтиансом».

27-летний полузащитник не играл за клуб с декабря из-за конфликта с руководством, футболист не хотел подписывать новый контракт.

Главным претендентом на парагвайца считается «Сан-Паулу».

В составе бразильского клуба Ромеро провел 135 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 14 ассистов. Также на его счету 13 матчей и 2 гола в составе сборной Парагвая.