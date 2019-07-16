Рома намерена подписать Игуаина

Новости спорта: Футболист может перебраться в другой итальянский клуб.

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин может перебраться в римскую Рому. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Римский клуб очень хочет видеть Игуаина в составе команды. Руководство клуба даже намерено пренебречь интересами своих фанатов, ведь они ненавидят аргентинца.

Форвард не просто может стать главной звездой команды, а и получить капитанскую повязку. Однако, сам Игуаин еще не контактировал с боссами "волков", и намерен переехать в другую страну", - сообщает источник.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Игуаин провел в лондонском Челси на правах аренды.

Напомним, ранее агент Игуаина рассказал, где продолжит карьеру его подопечный.