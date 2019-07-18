Руни назвал единственную ошибку Клоппа

Новости спорта: Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Эвертона Уэйн Руни высоко ценит тренера принципиального соперника своих команд – Юргена Клоппа, который работает с Ливерпулем.

"Юрген – тренер, под руководством которого был бы рад выступать любой игрок. Видно, как сильно это нравится его футболистам. Мы однажды встречались, Клопп – отличный парень", — заявил Руни Sport Bild.

"Единственная ошибка Клоппа – что он работает в Ливерпуле и успешен там. Я с глубоким уважением отношусь к Юргену и его достижениям. Не только в Ливерпуле, но и в Боруссии. Этот парень действительно хорош. И его лучшие годы еще впереди".

Возможно, в будущем Руни станет соперником Клоппа – он собирается начать тренерскую карьеру. Уэйну уже поступали предложения об этом, но пока что он продолжает играть.

В нынешнем сезоне на счету англичанина 11 голов в 19 матчах за Ди Си Юнайтед.