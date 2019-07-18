Как не стоит разыгрывать штрафной: урок от команды МЛС (Видео)

Новости спорта: Футболисты Хьюстона "перемудрили" с домашней заготовкой.

В матче 27-го тура МЛС, в котором встречались Цинциннати и Хьюстон Динамо (3:2), произошел интересный эпизод с участием игроков техасской команды.

В одном из эпизодов игрок Цинциннати нарушил правила, и судья был вынужден назначить штрафной удар.

p>Футболисты Динамо решили своеобразно разыграть стандарт, использовав домашнюю заготовку, однако их соперники не повелись на уловку и выбили мяч на чужую половину поля.