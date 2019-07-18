Тоттенхэм представил новую домашнюю и выездную форму

Лондонский Тоттенхэм официально представил новый комплект домашней и выездной формы на следующий сезон.
Домашний вариант выполнен в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.
Introducing our 2019/20 @NikeFootball home kit!
Get yours now!
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2019
Футболки выездной формы сделаны в темно-синем с узорами из диагональных полос.
Our new 2019/20 @NikeFootball away kit!
Available to pre-order through our online Spurs Shop.
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2019
Напомним, в прошлом сезоне-2018/19 "шпоры" заняли четвертое место в английскую Премьер-лигу, а также достигли финала Лиги чемпионов.