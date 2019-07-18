Тоттенхэм представил новую домашнюю и выездную форму

Новости спорта: Техническим спонсором лондонцев является американская компания Nike.

Лондонский Тоттенхэм официально представил новый комплект домашней и выездной формы на следующий сезон.

Домашний вариант выполнен в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.

Футболки выездной формы сделаны в темно-синем с узорами из диагональных полос.

#MadeOfTottenham Our new 2019/20 @NikeFootball away kit! Available to pre-order through our online Spurs Shop. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2019

Напомним, в прошлом сезоне-2018/19 "шпоры" заняли четвертое место в английскую Премьер-лигу, а также достигли финала Лиги чемпионов.