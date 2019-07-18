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Тоттенхэм представил новую домашнюю и выездную форму

Тоттенхэм представил новую домашнюю и выездную форму
23:55 Чт, 18 Июль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Техническим спонсором лондонцев является американская компания Nike.

Лондонский Тоттенхэм официально представил новый комплект домашней и выездной формы на следующий сезон.

Домашний вариант выполнен в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.

Три футболиста Тоттенхэма покинут команду

Футболки выездной формы сделаны в темно-синем с узорами из диагональных полос.

Напомним, в прошлом сезоне-2018/19 "шпоры" заняли четвертое место в английскую Премьер-лигу, а также достигли финала Лиги чемпионов.

 

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