Месси сбрил бороду

Новости спорта: Лионель Месси продолжает отдыхать с семьей после изнурительного сезона.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает наслаждаться солнцем и морем во время своего отпуска в Антигуа и Барбуда.

Форвард со своей женой и тремя детьми регулярно делиться фотографиями отдыха на островах в Карибском море, благодаря чему мы заметить, что Месси решил сбрить бороду, сменив имидж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tranqui @leomessi Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) 17 Июл 2019 в 5:41 PDT

Фото аргентинца на пляже без бороды и с бутылкой пива Corona опубликовала в своем Instagram его жена Антонелла Рокуццо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) 16 Июл 2019 в 3:14 PDT

Немного ранее Антонелла опубликовала еще одно, уже совместное фото, на котором пользователи убедились, что Месси таки лишился бороды.