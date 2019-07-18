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Месси сбрил бороду

Месси сбрил бороду
18:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Лионель Месси продолжает отдыхать с семьей после изнурительного сезона.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает наслаждаться солнцем и морем во время своего отпуска в Антигуа и Барбуда.

Форвард со своей женой и тремя детьми регулярно делиться фотографиями отдыха на островах в Карибском море, благодаря чему мы заметить, что Месси решил сбрить бороду, сменив имидж.

Беккер считает, что Федерер популярнее Месси и Роналду

 
 
 
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tranqui @leomessi

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Фото аргентинца на пляже без бороды и с бутылкой пива Corona опубликовала в своем Instagram его жена Антонелла Рокуццо.

 
 
 
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Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Немного ранее Антонелла опубликовала еще одно, уже совместное фото, на котором пользователи убедились, что Месси таки лишился бороды.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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