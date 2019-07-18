Месси сбрил бороду

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает наслаждаться солнцем и морем во время своего отпуска в Антигуа и Барбуда.
Форвард со своей женой и тремя детьми регулярно делиться фотографиями отдыха на островах в Карибском море, благодаря чему мы заметить, что Месси решил сбрить бороду, сменив имидж.
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Фото аргентинца на пляже без бороды и с бутылкой пива Corona опубликовала в своем Instagram его жена Антонелла Рокуццо.
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Немного ранее Антонелла опубликовала еще одно, уже совместное фото, на котором пользователи убедились, что Месси таки лишился бороды.