Паранормальный мяч в чемпионате Бразилии (Видео)

Новости спорта: Мяч после подачи с углового полетел странным образом, совершив необычное движение в воздухе.

Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии 15 июля между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро" (1:2) произошел странный эпизод.

Во время исполнения углового удара хозяевами поля мяч полетел странным образом, совершив необычное движение в воздухе. В соцсетях болельщики, посмеиваясь, шутят о паранормальном явлении.

28 ноября 2016 года самолёт с футболистами "Шапекоэнсе", летевшими на матч финала Южноамериканского кубка, разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек из 77, находившихся на борту.