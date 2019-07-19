Полузащитник Баварии: VAR убивает дух игры

Новости спорта: Хавбек Баварии Тиаго Алькантара негативно относится к системе VAR.

Тиаго Алькантара признался, что не является сторонником системы видеопомощи арбитрам.

"Я полностью против VAR. Я – футбольный романтик, мне нравится "перчинка". Без этого у нас не было бы легендарных эпизодов, которые вошли в историю футбола. VAR дает немного справедливости, но убивает дух игры".

"Забив гол, ты сначала смотришь, засчитал ли его рефери, а после можешь начать праздновать. Футбол теряет зрелищность", — приводит слова Алькантары AS.

В 30 матчах прошлого сезона в Бундеслиге Тиаго Алькантара забил два гола и отметился шестью ассистами.