"Ласкаво просимо": капитан Аталанты поприветствовал Малиновского

Новости спорта: Теплая встреча украинского полузащитника в Бергамо.

Капитан Аталанты Алехандро Гомес тепло встретил полузащитника Руслана Малиновского в клубе. Так, в Stories своей страницы в Instagram Гомес опубликовал совместное фото с украинцем, которое подписал фразой на украинском языке — «Ласкаво просимо».

Напомним, что у Алехандро Гомеса был этап карьеры проведенный в Украине — в 2013-2014 «Папу» выступал в составе Металлиста.

Аталанта объявила о переходе Малиновского из Генка во вторник. По словам агента футболиста Вадима Шаблия, 26-летний полузащитник сборной Украины подписал 5-летний контракт с итальянским клубом.

За украинца бергамаски заплатили Генку 13,7 миллионов евро — Малиновский вошел в тройку самых дорогих трансферов Аталанты.

Вчера Руслан Малиновский отличился дебютным голом в составе нового клуба — он реализовал пенальти в спарринге против Брусапорто (9:0).

Аталанта прошлый сезон Серии А завершила на 3-м месте и в следующем сезоне впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.